Deportazione nei lager di cittadini e lavoratori empolesi, l'ANED ricorda l'8 marzo 1944

Anche quest’anno, sabato 8 marzo, Empoli commemorerà la deportazione nei campi di sterminio dei cittadini e dei lavoratori empolesi, avvenuta esattamente 81 anni fa. La cerimonia, organizzata dalla sezione Empolese Valdelsa dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati), sarà un momento di raccoglimento e memoria per onorare le vittime di quella tragica giornata.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.30 con una messa presso la Chiesa della Madonna del Pozzo, in piazza della Vittoria. A seguire, alle 10.30, partirà un corteo che si dirigerà verso il monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei, situato tra via Fratelli Rosselli e Largo 8 marzo 1944. Qui verrà deposta una corona di alloro in omaggio ai deportati.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e il Consigliere Delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati, che interverranno con alcune riflessioni sull'importanza di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

L’ANED invita la cittadinanza a partecipare a questo significativo momento di commemorazione, affinché la memoria di quei tragici eventi resti viva nelle nuove generazioni e continui a rappresentare un monito contro ogni forma di odio e intolleranza.