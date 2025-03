Disservizi Cup Asl Toscana Centro, Estar al lavoro per risolvere il problema

Ieri ed oggi si sono verificati disservizi al Cup nel territorio dell’Asl Toscana Centro, per un problema legato al software in uso. Al riguardo Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale, fa sapere di averne individuato la causa dopo un’attenta e complessa analisi. Il problema tecnico è stato originato dal sistema di calcolo del ticket.

La direzione e tutto il personale delle tecnologie informatiche di Estar sono a lavoro per risolvere definitivamente la situazione, dopo aver messo in atto alcune soluzioni provvisorie per limitare quanto più possibile i disagi a cittadini e operatori.

Con la stessa nota Estar fa sapere anche di aver risolto i problemi che si sono verificati a cascata ieri e legati ad altri servizi regionali, i quali hanno riguardato le accettazioni di laboratorio e le prescrizioni delle ricette e che sono state causate da un problema con i rinnovi dei certificati.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa