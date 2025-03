Domeniche in salotto, c’è il Quartetto italiano di corni

Un nuovo appuntamento da non perdere, nel segno della musica e dello stare insieme. Domenica 9 marzo 2025, alle 16.30, torna “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento”, rassegna a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura. Proseguirà ogni domenica pomeriggio fino al 23 marzo: l’evento di chiusura sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”.

Dopo il successo del concerto che domenica scorsa ha visto protagonista l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta dal Maestro Andrea Mura, fondatore e vicepresidente de Il Contrappunto, il 9 marzo, dalle 16.30, il palco de Il Momento ospiterà il Quartetto italiano di corni composto da Paolo Faggi, Gianfranco Dini, Andrea Mugnaini e Giacomo Santoni. Verranno proposte musiche di Bach, Händel, Mozart, Rimskij - Korsakov, Bruckner, Debussy, Pottag, Shaw e Morgantini.ù

Il costo dei biglietti è di 8 euro intero e di 5 ridotto per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità. Per quanto riguarda le formule abbonamento, è ancora possibile sottoscrivere il pacchetto intero due concerti a un costo di 14 euro (9 euro ridotto). Biglietti e abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento: comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus.

PROSSIMI CONCERTI - La rassegna proseguirà fino al 23 marzo, ogni domenica dalle 16.30, con il seguente calendario: “Tra tango e jazz” è il titolo del concerto che il 16 marzo vedrà sul palco de Il Momento Lorenzo Nocci, sax baritono, Duccio Santi, sax tenore, Iacopo Conte, pianoforte, e Camilla Cantara, percussioni. L’evento conclusivo, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Festa della Toscana 2024 e a ingresso gratuito, ospiterà il 23 marzo Antonio Di Cristofano, pianoforte, e l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli: proporranno musiche di Busoni, Mozart e Händel.ùù

INFO - E’ possibile scrivere a i nfo@associazioneilcontrappunto.com o chiamare il 338 1065260.

