Esce per bruciare le potature, anziano trovato carbonizzato nelle campagne dell'Aretino

Un uomo di 89 anni è stato trovato morto carbonizzato nelle campagne di San Pancrazio, nel comune di Bucine in provincia di Arezzo. Uscendo di casa aveva detto che si sarebbe recato in un terreno di sua proprietà per bruciare alcune potature. E proprio la famiglia, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme andandolo a cercare e facendo la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica ma, secondo le prime ipotesi, l'89enne potrebbe essersi sentito male a causa del fumo, cadendo nel fuoco. Proseguono gli accertamenti.

