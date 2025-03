Festa della donna, le iniziative a Santa Croce e Staffoli

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità, organizza L’otto tutti i giorni un programma di iniziative che si articola per tutto il mese di marzo.

Si inizia mercoledì 5 marzo alle 21 con lo spettacolo Eva, diario di una costola con l’attrice Rita Pelusio che dà vita a una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro. Ispirata al Diario di Eva (1906) di Mark Twain, Eva è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fou irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Lo spettacolo fa parte della rassegna Primo Tempo della stagione teatrale 2024/2025.

Mercoledì 12 e venerdì 21 marzo rispettivamente alle 17,30 in Biblioteca comunale “Adrio Puccini” e alle 17 nella Biblioteca dei bambini e delle bambine di Staffoli Laboratorio creativo con lettura del libro “La strada di Margherita”

Sabato 15 marzo in Saletta Vallini della Biblioteca comunale “Adrio Puccini” Il potere della scrittura: dialoghi al femminile, un incontro a più voci con le scrittrici locali.

Fonte: Ufficio stampa

