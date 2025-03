Fucecchio è 'Città che legge', ottenuto il riconoscimento

Nuovo riconoscimento culturale per la Città di Fucecchio, che ha ottenuto a tutti gli effetti la qualifica di “Città che legge”. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con Anci, ha deciso infatti di promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura attraverso la qualifica di “Città che legge”.

Il riconoscimento fa seguito al “Patto per la lettura” che il Comune di Fucecchio ha stipulato con scuole, associazioni e librerie nel mese di gennaio 2024, condizione necessaria per ottenere la qualifica di “Città che legge”. I Comuni che ottengono il riconoscimento si impegnano infatti a promuovere l’accesso ai libri e alla lettura attraverso iniziative organizzate con biblioteche, scuole e associazioni che possano al tempo stesso mobilitare i lettori e incuriosire i non lettori, oltre a partecipare a progetti nazionali promossi dal Centro per il libro e la lettura.

“I libri e la lettura rappresentano uno dei principali veicoli per la crescita socio-culturale di una comunità – commenta la sindaca Emma Donnini – e la nostra amministrazione è da sempre molto attiva nel promuovere iniziative legate alla promozione della lettura. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento e la volontà è quella di continuare ad impegnarsi al fianco di scuole, librerie ed associazioni per sostenere la cultura del libro come valore di crescita individuale e collettiva”.

E proprio ieri mattina, al teatro Pacini, ha fatto tappa il progetto “Leggere per leggere”, promosso dalla Rete Reanet, di cui fa parte anche la biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio. Sul palco l’autore Luca Cognolato, protagonista di un incontro con gli studenti delle classi seconde della scuola media Montanelli-Petrarca. Dopo aver letto il libro “Non puoi fermare l’onda”, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con lo scrittore attraverso domande, curiosità e spunti di riflessione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa