Furto su auto in sosta, il proprietario chiama la polizia: arrestato 42enne

La mattina del 3 marzo, intorno alle 08, le volanti di via Zara sono intervenute in via della Carra per un furto in atto su un’auto in sosta. A lanciare l’allarme è stato il proprietario del veicolo, che ha trovato un uomo sconosciuto all’interno e il finestrino posteriore infranto.

Gli agenti hanno fermato il 42enne ancora dentro l'auto, trovandolo in possesso della refurtiva, tra cui un braccialetto restituito alla vittima, altri oggetti riconducibili a un vecchio furto e una pipetta in ferro, probabilmente usata per rompere il vetro.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato per tentato furto aggravato e presentato al Giudice per la convalida della misura. La sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del processo, restando al momento presunto innocente.

