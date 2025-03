Il Teatro Nuovo di Pisa per la Festa della Donna porta in scena 'La figlia femmina'

In occasione della Festa Internazionale della Donna dell’8 Marzo, il Teatro Nuovo di Pisa omaggia tutte le donne con lo spettacolo “La figlia femmina”, di Annick Emdin, coregia Silvia Lazzeri, con Maria Piscopo e Irene Raminga Rametta. Luci Ida Scofano. Una produzione Binario Vivo.

A mala nuttata è a figlia femmena, dice un antico proverbio del Sud. La figlia femmina è sfortuna, alla figlia femmina bisogna pagar la dote, bisogna difenderne l’onore anche col sangue, bisogna sposarla, bisogna, bisogna… è un calderone infinito di ribellioni e storie insanguinate quello che rimesta Maria. Maria è la donna libera, è la strega, è la tarantata. È la mamma-na, non madre, ma Madre, di tutte le donne che appena nate sono state avvinte da invisibili, talvolta anche visibili, catene di doveri, stigmi, dogmi assurdi. Marì, la protgonista, evoca e racconta le nascite e le morti di queste donne speciali, che hanno incoccato frecce avvelenate nel cuore dell’angelo del focolare, che perciò sono state accostate al Diavolo, punite e spesso ammazzate. Ma le loro voci e le loro storie sono diventate canti, sono i canti che Maria intona, quando una donna viene al mondo e quando lo lascia. In un monologo-mosaico intriso di musica e canzoni, Maria Piscopo ci riporta un insieme di figure, vere ma leggendarie, di donne che non vollero essere angeli, che non chinarono la testa, che sfidarono i loro tempi e la storia inseguendo l’amore e l’ideale. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

Come evento collaterale alle ore 19 nel foyer del Teatro sarà inaugurata la mostra di Valeria Cecchi “Insieme”.

Biglietti e informazioni

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, PISA.

Info e dettagli sugli spettacoli: sito web: https://www.teatronuovopisa.it

Prevendite piattaforma CiaoTickets, link: https://www.teatronuovopisa.it/la-figlia-femmina/

Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietto intero 15 euro, convenzionati, soci Unicoop 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro, (esclusi i diritti di prevendita).

Telefono: 3923233535. e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro). Tesseramento anche online a questo link: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

Fonte: Ufficio Stampa

