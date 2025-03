Incidente al Galluzzo, muore la 37enne Irene Furiesi

Irene Furiesi aveva solo 37 anni, originaria di Montelupo Fiorentino era cresciuta a Fibbiana prima di trasferirsi qualche anno fa a Tavarnelle Valdipesa, ed era mamma di due gemelli. È morta in un incidente avvenuto in una galleria del bypass del Galluzzo in un terribile frontale ieri pomeriggio.

Laureata in architettura, lavorava come duty officer alla Toscana Aeroporti Handling, la società operativa all'aeroporto di Peretola, che si occupa dei bagagli e del check-in. Amante dei cani e degli animali, si era dedicata all'impegno civile per la sua comunità: rappresentante degli studenti fiorentini nel parlamento regionale degli studenti nel 2007, nel 2014 si candidò nel 2014 con la lista Civica Montelupo in Comune - Luca Rovai Sindaco.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 di ieri. Altre due persone, una donna di 53 anni e un 60enne, sono rumasti feriti e trasportati in ospedale, ma fortunatamente non sarebbero gravi.

Notizie correlate