Incidente tra due auto sulla 429 a Cambiano, soccorsi i conducenti

Incidente questo pomeriggio tra due auto a Cambiano, lungo la 429 nella frazione di Castelfiorentino. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto, dopo le 17.30, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale sanitario e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. I soccorritori hanno preso in carico i due conducenti, entrambi trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

