La giunta comunale di Castelfranco di Sotto approva il calendario annuale della manifestazioni

La giunta comunale di Castelfranco di Sotto ha approvato il calendario annuale della manifestazioni e delle iniziative che si svolgeranno nel territorio comunale, frazioni e capoluogo durante tutto l'anno.

Il calendario è stato approvato dopo una puntuale raccolta delle manifestazioni di interesse delle varie associazioni del territorio, per poter coordinare le varie tipologie di eventi, le date e gli adempimenti necessari per lo svolgimento di ciascuna iniziativa ed evitare sovrapposizioni. Inoltre sarà possibile integrare il calendario la dove vi sia spazio per eventuali nuove iniziative.

“L'amministrazione comunale inoltre si riserverà alcuni spazi del calendario in particolare per iniziative estive in via di definizione” come hanno spiegato gli assessori Pino Calò, Nicola Sgueo e Davide Bartoli.

Per richiedere l'inserimento di ulteriori eventi è necessario presentare apposita domanda all'amministrazione comunale, contattando il Suap all'indirizzo mail: suap@comune.castelfranco.pi.it .

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

