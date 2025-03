Nuova asfaltatura in via del Gambero a Santa Croce

Nuova asfaltatura per le strade del comune di Santa Croce. Questa mattina sono cominciati i lavori per la sistemazione di un primo tratto di via del Gambero, al confine con il comune di Fucecchio. Sono circa 200 metri di manto stradale che nel giro di uno o due giorni verranno ultimati. La ditta ha cominciato con la rasatura del piano di usura dell'asfalto e già nel pomeriggio erano iniziati i lavori di stesura del nuovo manto stradale, un intervento da circa 25mila euro, che però va a sanare un tratto di strada molto trafficato ed estremamente deteriorato.

Il tratto interessato da questi primi lavori è dall'incrocio con via delle Confina per proseguire in direzione di via del Castellare. Via del Gambero Questa è una strada di campagna che con il tempo però è diventata una strada di scorrimento per il collegamento tra santa croce e Fucecchio in quanto permette di evitare i semafori della provinciale Francesca bis e il traffico della via Francesca che spesso essendo urbanizzata ha uno scorrimento più lento.

“E' un primo intervento – spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri - per sanare un situazione che in quei 200 metri era veramente brutta. La strada era fortemente deteriorata e piena di buche, tanto che era diventato difficile anche transitarvi per i veicoli due ruote. Un piccolo intervento, che però punta a risolvere una criticità. Qualche buca, una situazione assolutamente meno grave, rimane anche nel tratto di via del Gambero che in questo intervento non asfaltiamo, ma l'obiettivo è arrivare a sanare il manto stradale di tutta la strada. Questa via infatti è fortemente trafficata soprattutto nelle ore di punta e quindi lasciarla in quelle condizioni era diventato pericoloso anche per la sicurezza stradale”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno