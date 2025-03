Martedì grasso a Staffoli con bimbi e bimbe delle elementari

Ieri una festa colorata e gioiosa ha animato la frazione di Staffoli. Erano i bambini della scuola primaria Torello della Maggiore che hanno festeggiato il Martedì Grasso, l'ultimo giorno di carnevale, prima del rito cattolico del mercoledì delle “Ceneri” che chiude il periodo carnevalesco. “E' stato veramente divertente – dice il sindaco Giannoni - partecipare a questa iniziativa con la consigliera delegata agli eventi di Staffoli Simona Pratesi. In rappresentanza del comune, abbiamo preso parte a questa festa che ha animato la scuola della frazione con la vivacità dei bambini e delle loro maschere per altro molto curate. Un ringraziamento personale va alle insegnanti e ai genitori che hanno permesso questa iniziativa che alla fine è stata uno slancio di vitalità per tutti”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno