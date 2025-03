Dramma a Stabbia: incendio in un appartamento, muore una donna

Tragedia a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi: una donna è stata trovata senza vita dopo un incendio in una palazzina. I fatti sono avvenuti verso le 13 di oggi, mercoledì 5 marzo, in via Provinciale Francesca.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Empoli, l'incendio aveva interessato - scrivono i vigili del fuoco - "un appartamento, situato in una palazzina composta da tre piani fuori terra". Oltre ai soccorsi erano presenti i carabinieri.

I pompieri sono entrati nell’appartamento invaso dai fumi della combustione e hanno "evacuato una donna che si trovava all’interno della camera da letto dove si è originato l’incendio e affidata al medico che purtroppo ne ha constatato il decesso". Sempre i vigili del fuoco empolesi hanno effettuato lo spegnimento.

