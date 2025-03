Presentato il nuovo bando per lo sport: 10 milioni di euro ai Comuni per interventi sugli impianti

"Lo Sport è centrale nella vita della nostra comunità" e dà opportunità ai cittadini "in varie attività che gli impianti pubblici riescono ad offrire". Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenta il nuovo bando per lo sport, da 10 milioni di euro: "Si aprirà la prossima settimana e invito tutti i Comuni alla visione, perché è una grande opportunità per i cittadini che amministrano". Si tratta del quinto bando, "che chiude la legislatura: ne abbiamo animati quattro, con alcuni interventi mirati, come la piscina di San Bartolo, che diventerà l’impianto Pegaso. In tutto abbiamo investito 73 milioni per interventi che hanno coinvolto 234 Comuni su 273 in Toscana: un impegno come non mai da parte della Regione Toscana per la manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi".

Tra le opportunità il fatto che il bando "consentirà di partecipare nuovamente anche a quei Comuni che hanno partecipato ai primi bandi, anche se ci sarà un valore premiale nel punteggio per quelle amministrazioni che ancora non hanno goduto di contributi per la manutenzione gli impianti sportivi" conclude il presidente.

Bando per il sostegno a investimenti in materia di impiantistica sportiva

La Regione intende promuovere e sostenere investimenti finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale.

Dal 2021 al 2024 sono stati complessivamente assegnati oltre 73 milioni di euro che sono andati a finanziare oltre 300 interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica diffusi su tutto il territorio toscano. 234 Comuni hanno ottenuto un finanziamento. La scadenza sarà riportata sul bando che rimarrà aperto almeno 30 giorni.

Chi può presentare la richiesta di contributo

Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane).

Per cosa chiedere il contributo

Per interventi relativi ad impianti sportivi di proprietà pubblica, relativi a:

1) la realizzazione di nuovi impianti sportivi o l’ampliamento di impianti esistenti;

2) la riqualificazione delle strutture esistenti;

3) la realizzazione di aree verdi e spazi all’aperto attrezzati, destinati alla pratica sportiva;

4) l’acquisto di arredi e attrezzature sportive collegati ad un impianto/spazio sportivo.

Requisiti specifici di partecipazione

Le istanze devono riferirsi a interventi cantierabili nell’anno 2025

Risorse disponibili

Somma complessiva pari a 10 milioni. Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 10% del costo complessivo di ogni intervento.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 5% del costo complessivo di ogni intervento. Ciascun Ente può richiedere complessivamente fino a 400mila euro.

Tempi di realizzazione degli interventi

I soggetti beneficiari del contributo in conto capitale devono:

- avviare i lavori (anche in economia) o aver emanato il provvedimento di aggiudicazione degli stessi entro il 30/11/2025.

- completare le opere finanziate entro il 30/11/2026;

- presentare la rendicontazione entro il 31/12/2026.

Aspetti prioritari nella valutazione delle iniziative proposte

- interventi presentati da Soggetti che non hanno beneficiato del contributo nelle annualità comprese tra il 2021 e il 2024 (tramite avvisi e interventi autorizzati ex lege) o che hanno ottenuto complessivamente contributi inferiori a euro 100.000,00 – tutti gli Enti posso presentare domanda;

- interventi già avviati, ma non conclusi, al momento della presentazione dell’istanza di contributo;

- interventi che prevedano l’efficientamento energetico;

- interventi che prevedano l’abbattimento di barriere;

- interventi su impianti localizzati nei territori della Toscana diffusa (L.R. n. 11/2025 e Proposta di

deliberazione al Consiglio regionale n.20 del 24-02-2025).

Avrà carattere di priorità la dimensione del Comune richiedente, valorizzando le istanze presentate dai Comuni più piccoli.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate