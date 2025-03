Operazione contro la pedopornografia, 4 arresti e 3 denunce in Toscana

La Polizia di Stato ha concluso un’indagine sulla pedopornografia, effettuando 7 perquisizioni che hanno portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia di altre 3. L’operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana su input del CNCPO, ha monitorato per mesi 7 sospettati (uomini tra i 30 e i 70 anni) intenti a scaricare e condividere materiale pedopornografico.

Le indagini hanno permesso di identificarli nelle province di Pisa, Livorno, Pistoia e Prato. Su disposizione della Procura di Firenze, sono state eseguite le perquisizioni, coinvolgendo oltre 30 operatori della Polizia Postale. Sono stati trovati decine di migliaia di file pedopornografici, in alcuni casi catalogati meticolosamente.

Gli indagati, per lo più senza precedenti penali, sono lavoratori e pensionati. La loro responsabilità sarà valutata nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.