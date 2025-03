'Orgogliosamente Donna': a Certaldo la presentazione del libro 'Una mimosa per dire... donna'

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l'ANPI Sezione Certaldo, in collaborazione con le associazioni del territorio e il Comune di Certaldo, ha organizzato l'iniziativa Orgogliosamente Donna. Per l'occasione alla Saletta conferenze in via 2 Giugno, sabato 8 marzo alle 16, sarà presentato il libro Una mimosa per dire... donna, un breve saggio sulla donna nel tempo, di Tamara Morelli, scrittrice e insegnante del Comune di Vinci che ha scritto narrativa per l'infanzia, saggi e biografie e vincitrice nel 2017 del Concorso letterario Domenico Rea sezione narrativa.

All'incontro sarà presente l'autrice, con un'introduzione a cura di Caterina Masini, presidente della Sezione ANPI di Certaldo. L'evento sarà intermezzato da un'esibizione musicale a cura del Maestro Piero Zannelli. Il Sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, porterà i suoi saluti. Alle donne presenti, sarà offerto un omaggio floreale.

Fonte: Anpi sez. Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate