Ponte sull'Elsa, ecco la nuova rotatoria in riva sinistra

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta della consigliera Emma Donnini, delegata alla Viabilità di zona, ha approvato l’atto integrativo dell’Accordo di Programma tra il Comune di San Gimignano, la Regione Toscana, la Metrocittà, la Provincia di Siena, i Comuni di Certaldo e di Gambassi Terme, per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa, all'intersezione tra la Sp 64 “Certaldese II” e la SP 1 “Di San Gimignano”.

Il Consiglio di Palazzo Medici Riccardi aveva approvato a luglio 2022 lo schema di Accordo per un costo complessivo di euro 850.000,00.

Il 22 Febbraio 2024 il Collegio di Vigilanza ha comunicato che l’intervento ha subito un aumento di costi di euro 586.000,00, a causa dell’incremento dei prezzi e dei costi preventivati da Acque SpA per la realizzazione di una nuova strada di accesso all’impianto idrico e per lo spostamento di tubazioni. Il costo complessivo è quindi di 1.436.000,00 euro.

I maggiori costi sono a carico degli enti sottoscrittori e, nel caso della Città Metropolitana di Firenze, l’importo della quota parte è pari ad euro 156.286,20.

La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza Pd e Uniti per la Città Metropolitana, di Territori al Centro e Territori beni comuni.

Vittorio Picchianti e Gianni Vinattieri, per il gruppo di centrodestra 'Per il cambiamento', che si è astenuto sul provvedimento, hanno segnalato quelle che hanno rilevato come criticità: da una parte l'attenzione all'incidenza del traffico, anche pesante, in prossimità del ponte sul fiume Elsa, quindi i costi "cresciuti in maniera eccessiva, al di là di una misura fisiologica, non tenendo conto delle previsioni legate allo scenario geopolitico internazionale".

Emma Donnini ha sottolineato di avere ben presente, insieme ai Sindaci coinvolti, i temi legati al traffico nella zona e dunque l'attenzione alla sua incidenza sulla rotatoria, e al tempo stesso ringraziato i tecnici per il lavoro fatto proprio tenendo conto delle criticità emerse sui prezzi a causa dei conflitti in corso. "La rotatoria - ha sottolineato - di per sé non implica aumenti di traffico perché non introduce nuovi sensi di marcia. Ha la sola funzione di fluidificare il traffico e rendere l'incrocio più sicuro".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

