In piazza a Pontedera con l'hashish e un coltello: arrestato

Un 23enne è stato arrestato a Pontedera per spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Durante un controllo in piazza Vittime dei Lager Nazisti, i carabinieri lo hanno notato in atteggiamenti sospetti. Fermato, è stato trovato con undici dosi di hashish per un peso totale di 35 grammi. Aveva anche un coltello con tracce della stessa sostanza. Il tutto è stato sequestrato. Il giovane è stato messo in manette.

