Premio donne sanminiatesi, ecco chi sono le cinque premiate della 16esima edizione

Cinque donne sanminiatesi che si sono distinte nell’ambito dello sport, dell'arte, del commercio, del sociale e della ristorazione divenendo figure di riferimento per la comunità, sono le protagoniste della XVI edizione del “Premio Donne sanminiatesi”. La cerimonia, promossa ed organizzata dal Comune di San Miniato e dalla Commissione pari opportunità presieduta dalla presidente Giulia Giannoni, è prevista per sabato 8 marzo, alle 15.00, in Sala del Consiglio.

Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie e le studentesse delle classi quarte del Liceo “Marconi” che hanno realizzato le interviste (Giulia Falaschi, Giulia Carli, Denisa Manea, Rihab Salamate, Ndate Nokho, Sara Balducci, Matilde Boldrini e Imane Aichi), coordinate dalla professoressa Laura Doria, e Alice Nosellotti del Servizio Civile Digitale che ha partecipato al progetto realizzando anche lei una delle interviste.

Protagoniste di questa edizione sono Gisella Ensabella, fondatrice dell'Asd Gam, da sempre impegnata per rendere lo sport accessibile a tutti; Bettina Ferretti artista poliedrica con uno sguardo attento e critico alla società, impegnata sul fronte della lotta alla violenza sulle donne; Vanna Profeti fondatrice della Banca del Tempo ed ex presidente della Commissione pari opportunità, da tutta la vita impegnata nel sociale e nel volontariato, e Maria Rossi storica ristoratrice, fondatrice insieme al marito Ivano Pistolesi del famoso "ristorante Fidelia", un punto di riferimento per tutta la città. Anche quest'anno un premio alla memoria, stavolta assegnato a Edi Gori, storica commerciante ed ex presidente del CCN San Miniato, prematuramente scomparsa nel novembre 2023.

"Per l'edizione 2025, la sedicesima, la Commissione ha scelto di assegnare questo riconoscimento a cinque donne che hanno lasciato un segno importante nel proprio ambito, accomunate dalla passione per il proprio mestiere e dalla capacità di mettersi in gioco per raggiungere un obiettivo in cui hanno sempre creduto - dichiarano l'assessora alle pari opportunità Elena Maggiorelli e la presidente della Commissione Giulia Giannoni -. Sono donne che possono incoraggiare le giovani generazioni ad affrontare con determinazione, forza ed intraprendenza, i propri studi, scientifici o umanistici, o la propria professione, qualunque essa sia, avendo come bussola la passione verso ciò che andranno a fare. La forza delle loro storie è d'ispirazione e stimola ad andare oltre gli stereotipi che ancora subiamo. Vogliamo restituire figure di riferimento alle giovani generazioni di donne, esempi della nostra comunità in cui potersi simbolicamente riconoscere per capire che, sì, le donne sono tanto altro rispetto alla rappresentazione maschile alla quale siamo state abituate - e concludono -. Grazie a queste donne per ciò che hanno fatto, stanno facendo e faranno, perché portano in alto il nome della Città di San Miniato, e ci fanno sentire orgogliose e soprattutto capaci di poter essere tutto ciò che vogliamo".

