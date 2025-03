Rinnovati gli organi del Centro Pari Opportunità della Valdelsa: Susanna Cenni presidente

Nuovi organi per il Centro Pari Opportunità della Valdelsa. Grande partecipazione il 3 marzo all’Accabì per la nuova assemblea del CPO che ha eletto come presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi. Contestualmente si è insediato il nuovo Consiglio.

“Se il mio ruolo di sindaca può aiutare il lavoro del centro, lo metto a disposizione di tutte, ma siamo prima di tutto un collettivo – dice la presidente Cenni - Ringrazio tutte per la fiducia e per la partecipazione sia in questa prima seduta che nelle settimane scorse quando era il momento di candidarsi per rappresentare la società civile. Nei nostri Comuni sono presenti in numero sempre maggiore consigliere e assessore. In questo momento sono ben trentasei e già questo è un elemento positivo da sottolineare. Altrettanto ricca è stata la partecipazione delle donne della società civile che hanno risposto all’avviso e che sono entrate nell’assemblea e anche nel consiglio per dare il loro contributo. Avremo bisogno dei talenti e delle esperienze di tutte, perché siamo prima di tutto la Valdelsa”.

Gli organi del CPO

La presidente è Susanna Cenni. E’ stata eletta dall’assemblea.

Il Consiglio. E’ formato dalla presidente, dalle cinque nominate dai Comuni, da tre componenti della società civile elette nel corso dell'assemblea. Le cinque amministratrici nominate dai Comuni sono la consigliera Barbara Pini per Casole d’Elsa, l’assessora Monica Sottili per Colle di Val d’Elsa, l’assessora Lisa Valiani per Poggibonsi, l’assessora Daniela Morbis per San Gimignano, l’assessora Roberta Cecco per Radicondoli. Le tre donne elette come rappresentanti della società civile sono Concetta Mariarca Carillo, Domitilla Marzuoli, Roberta Cucini.

L'assemblea del CPO. Un gruppo molto variegato costituito da tutte le amministratrici dei cinque Comuni dell'Altavaldesa (assessore e consigliere) e dalle donne della società civile che hanno presentato la propria candidatura. In questa nuova legislatura l'assemblea del CPO è composta da 53 donne di cui 36 amministratrici e 17 della società civile.

Fonte: Ufficio Stampa

