Si ribalta con la gru, morto un 55enne in cantiere nel centro di Arezzo

Un operaio di 55 anni è morto questa mattina in un cantiere edile nel centro di Arezzo mentre lavorava al restauro di una casa. L'uomo, originario di Verghereto (Forlì-Cesena), è stato travolto da una gru che, secondo le prime informazioni, si sarebbe ribaltata mentre stava scaricando del materiale. I soccorsi del 118 sono intervenuti, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

