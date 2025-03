Spacciava lungo l'Aurelia, arrestata 30enne

Nell’ambito dei controlli per la sicurezza pubblica, i carabinieri di Cecina hanno arrestato una donna di circa 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è concentrata nelle zone periferiche di Vada, lungo la via Aurelia, dove i militari avevano notato movimenti sospetti. Dopo attività di osservazione e pedinamento, la donna è stata fermata e, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, trovata in possesso di 138 grammi di hashish, piccole quantità di cocaina e marijuana, oltre a 300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Il materiale è stato sequestrato e la donna arrestata in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, che ha convalidato l’arresto.