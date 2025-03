Musica popolare a Montopoli: i Vincanto presentano 'Sebben che siamo donne'

Sabato 8 marzo, alle 21:15, alla Sala Pio XII in via Guicciardini a Montopoli in Val d'Arno andrà in scena lo spettacolo di canti popolari Sebben che siamo donne del gruppo musicale Vincanto. L'evento è proposto dall'Associazione Culturale Arco di Castruccio e patrocinato dal Comune di Montopoli e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare. Di seguito la locandina dell'evento:

Fonte: Ufficio Stampa

