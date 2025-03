Tagli all'università e riforma pre-ruolo: Azione Universitaria Pisa sospende la didattica e apre un dibattito politico

La didattica dei corsi di studio di Ingegneria sarà sospesa giovedì 13 marzo dalle ore 11:30 alle 13:30 per consentire lo svolgimento di un’assemblea organizzata dal collettivo Ingegneria in Movimento sul tema “Tagli all’università e riforma pre-ruolo”.

Una decisione che solleva forti perplessità: “Una sospensione della didattica per un’assemblea dall’impronta puramente ideologica contro il governo Meloni. Si tratta di una propaganda mascherata da dibattito accademico, ed è inaccettabile che a farne le spese siano gli studenti che vogliono semplicemente seguire le lezioni”, ha dichiarato il presidente di Azione Universitaria Pisa Matteo Becherini.

"Pur riconoscendo il diritto delle associazioni a organizzare eventi e dibattiti su temi di attualità - afferma Becherini -, riteniamo che questi non debbano mai penalizzare la formazione degli studenti, che già affrontano un percorso di studi impegnativo. La sospensione forzata delle lezioni imposta dall’alto non costituisce un precedente, ma ciò va a minare la didattica visto che le ore perse dovranno essere recuperate alla fine del semestre di lezioni".

Il presidente di Azione Universitaria Pisa prosegue: "per quanto riguarda il tema dei presunti tagli all’università, abbiamo già avuto modo di ribadire la nostra posizione, ma siccome repetita iuvant: nel 2024 il Fondo di Finanziamento Ordinario ha registrato un incremento delle risorse del 21% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, passando da 7,45 miliardi a oltre 9 miliardi di euro. Inoltre, a conferma dell'impegno del MUR nel sostenere l'università pubblica come fulcro dell'offerta formativa italiana, i finanziamenti sono destinati a crescere ulteriormente nel 2025. Il dibattito è sempre ben accetto, ma non a scapito del diritto allo studio".

Fonte: Ufficio Stampa

