Tentano di rubare portafogli a turista in centro, arrestati tre borseggiatori a Firenze

Nel pomeriggio di domenica 2 marzo 2025, i carabinieri hanno arrestato tre persone, una 57enne ungherese, un 31enne rumeno e un 71enne italiano, per furto con destrezza in concorso a Firenze.

I militari, durante un servizio di controllo in via dei Calzaiuoli, hanno sorpreso i tre mentre sottraevano il portafoglio dallo zaino di una turista faentina. Grazie all’intervento immediato, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i responsabili e a restituire la refurtiva alla vittima.

All’esito dell’udienza per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per due degli indagati e la custodia cautelare in carcere per il terzo. La loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Notizie correlate