Un convegno aperto alla cittadinanza per parlare della Fi-Pi-Li, l'iniziativa di Forza Italia a Empoli

Forza Italia ha organizzato un convegno dedicato alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), che si terrà venerdì 7 marzo alle ore 17:00 presso il Palazzo Pretorio di Empoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il dibattito sul futuro dell’arteria stradale, analizzandone le peculiarità, la storia e le prospettive.

All’evento prenderanno parte le principali associazioni del trasporto nazionale e regionale, del commercio e dell’industria empolese, oltre a esponenti nazionali e locali di Forza Italia. Tra i partecipanti figurano il Vicesegretario nazionale del partito, On. Deborah Bergamini, l'On. Chiara Tenerini, l’On. Erica Mazzetti, responsabile del dipartimento Lavori Pubblici, e il Segretario e Consigliere Regionale Toscano, Marco Stella.

Forza Italia esprime preoccupazione per l’ipotesi, avanzata dalle attuali forze di governo regionali, di introdurre un pedaggio per tir e autobus turistici sulla Fi-Pi-Li. Secondo il partito, una misura di questo tipo avrebbe un impatto significativo sul settore della logistica e dell’industria, con ripercussioni economiche sulle comunità che dipendono da questa infrastruttura. Un pedaggio, sottolineano gli organizzatori, si tradurrebbe in una nuova tassa per i cittadini e le imprese.

Il partito ribadisce l’importanza delle infrastrutture e dei trasporti per lo sviluppo sociale ed economico e si schiera a fianco di chi ha scelto di vivere e investire nel territorio, promuovendo un’economia di mercato con attenzione alla solidarietà.

Forza Italia auspica una forte partecipazione della cittadinanza all’evento, ritenendo fondamentale un confronto ampio e approfondito su un tema che incide direttamente sulla quotidianità e sul futuro della regione.