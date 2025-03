"Una cena per il teatro", a Empoli una serata per conoscere e sostenere Il Ferruccio

"Una cena per il teatro, scopriamo insieme il progetto" questo il titolo della serata di raccolta fondi, il cui ricavato contribuirà alla realizzazione del Teatro Ferruccio di Empoli. Ad organizzarla gli "Amici del Teatro il Ferruccio" per sabato 15 marzo, alle 20, al Palazzo delle Esposizioni. "Durante la cena, - spiegano gli organizzatori - ci sarà l'opportunità di conoscere, insieme agli architetti, il progetto che darà una nuova casa alla cultura e alla scena artistica di Empoli, condividendo il piacere della buona cucina e il valore di un impegno collettivo. Un passo importante verso la costruzione di un teatro che arricchirà la comunità per le generazioni a venire". Qui per i dettagli e la prenotazione.

