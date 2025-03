Viaggia con 104 chili di gioielli, denunciato per ricettazione

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Arezzo, durante un posto di controllo nella zona industriale di San Zeno, ha ispezionato un'auto trovando nel bagagliaio diverse scatole contenenti migliaia di monili in argento, tra cui collane, bracciali e catenine, per un peso complessivo di oltre 104 kg e un valore stimato di circa 250.000 euro.

Il conducente del veicolo, un cittadino magrebino residente in Emilia Romagna, non è stato in grado di esibire documenti che attestassero la lecita provenienza della merce, né risultava impiegato presso aziende del settore dei metalli preziosi. Inoltre, non disponeva di autorizzazioni per il trasporto o la vendita dei monili e non era titolare di partita IVA.

A seguito di questi riscontri, i Finanzieri hanno proceduto al sequestro probatorio dell’argento e hanno esteso le indagini alla sua abitazione in provincia di Modena, dove è stato rinvenuto e sequestrato denaro contante per oltre 142.000 euro.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di ricettazione. Il comunicato stampa della Guardia di Finanza evidenzia che l’indagine, ancora in fase preliminare, riguarda la repressione di traffici illeciti e che, fino a un’eventuale condanna definitiva, l’indagato deve considerarsi innocente.

