All'Antico Vinaio apre a Beverly Hills, in California, e fa salire a undici i punti vendita negli USA. Le famose schiacciate del fiorentino Tommaso Mazzanti approdano anche in una delle zone più note di Los Angeles, è la terza apertura in quella città.

"Aprire una sede a Beverly Hills è un sogno che si realizza. Portare i sapori autentici di Firenze e d'Italia a Los Angeles, preparando ogni giorno le nostre schiacciate con ingredienti freschi, è ciò che ci rende unici, per dare una reale esperienza Italiana ai nostri clienti - dichiara Tommaso Mazzanti - Non vediamo l'ora d'iniziare questa nuova avventura in questa città iconica".

La società inoltre prevede una nuova imminente apertura a New York, due nuovi sedi annunciate a Nashville e altre due a Los Angeles, più il primo negozio a Miami.