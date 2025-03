Anselmo, per l'8 marzo sarà inaugurata una panchina rossa

Sabato 8 Marzo in piazza Ninni Cassarà nella frazione di Anselmo (Montespertoli) alle ore 16:00 sarà inaugurata la nuova panchina rossa installata grazie all’impegno del Circolo Arci Anselmo e del Comune di Montespertoli. Dopo un saluto da parte di un rappresentante dell’amministrazione comunale, insieme a soci e volontari dei circolo Arci Anselmo e a chiunque vorrà essere presente per rendere omaggio a questa importante giornata, verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. L’impegno del Circolo Arci per portare alla propria comunità questo simbolo della lotta e all’impegno di ogni donna e ogni uomo per i diritti di tutti e di tutte, verrà celebrato proprio nella giornata dell’8 Marzo 2025.

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”: questa sarà la frase che ricorderà ogni giorno, a chi si siederà si quella panchina, che la lotta per i diritti delle donne e contro ogni forma di violenza è un impegno che portiamo avanti ogni giorno.