Arte, le opere di Graziana Ulivieri in mostra a Empoli

Il 29 marzo al Circolo Arti Figurative di Empoli sarà inaugurata la mostra "Attraverso lo sguardo. Rassegna personale di Graziana Ulivieri", che Giorgia Migliorini cura in collaborazione con la Casa Editrice Ibiskos Ulivieri e il Circolo Arti Figurative di Empoli in occasione del 3° anniversario dalla morte della pittrice empolese.

La mostra, che si terrà al Circolo Arti Figurative di Empoli dal 29 marzo al 12 aprile, affronta uno degli aspetti più ricorrenti nella produzione artistica di Graziana Ulivieri: la rappresentazione della donna. Attraverso un percorso che partendo dalle prime opere giunge fino all’attività più recente, la rassegna ripercorre lo sviluppo artistico della Ulivieri nel contesto della ricerca di una forma personale di femminilità. Sarà ricostruita tramite i suoi quadri, dunque, attraverso il suo sguardo quella sua dimensione immaginifica in cui paesaggi e figure legate al territorio toscano si intrecciano ai colori e ai volti della sua amata casa d’adozione, il Sud America. Se dal momento culturale italiano la pittrice riprende uno sperimentalismo polimaterico e sintetico, dalla tradizione artistica sud americana astrae l’utilizzo della linea, le forme, i volti e una particolare prospettiva della realtà. I quadri esposti evidenziano la congiunzione delle suddette influenze nella restituzione di uno sguardo personale attraverso cui Graziana Ulivieri percepisce la dimensione femminile. In esposizione anche una selezione dei libri pubblicati dalla Casa Editrice empolese Ibiskos Ulivieri, realizzati in collaborazione con la pittrice che ne ha curato la copertina. I libri sono a disposizione del pubblico, offerti dalla stessa Ibiskos per promuovere la memoria e il lavoro di Graziana Ulivieri.