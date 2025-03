Atto vandalico contro la funivia Cutigliano-Doganaccia

Atto vandalico nella notte a una cabina della funivia che collega Cutigliano alla Doganaccia, sulla Montagna Pistoiese. Ignoti l'hanno deturpata con scritte e disegni.

"Esprimo il mio disappunto per quanto verificatosi questa notte - dichiara il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo - Comportamenti di questo tipo, oltre a danneggiare un bene che appartiene alla comunità non fanno altro che alimentare la tensione sociale".

Anche il “Comitato un altro appennino è possibile – Versante toscano” condanna in modo forte e deciso l’atto vandalico compiuto stanotte su una cabina della funivia Cutigliano-Doganaccia. "La funivia è un bene pubblico - si legge in una nota - e come tutti i beni pubblici deve essere rispettato per la sua funzione. Con la stessa decisione e forza respingiamo qualsiasi interpretazione, illazione o rozza strumentalizzazione, da qualsiasi sede provenga, che accosti il gesto vandalico all’attività del nostro comitato di contrasto al progetto Nuova Funivia Doganaccia Corno alle Scale. Il comitato, le associazioni aderenti ed tutti i nostri sostenitori hanno usato e usano ben altri argomenti per sostenere le proprie posizioni.

"Il dibattito e l’informazione che abbiamo creato e diffuso in tutte le sedi sono basati su solidi argomenti, e sulla lettura puntuale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, e che finora ci hanno dato ragione. Non abbiamo certamente bisogno di ricorrere a gesti che non appartengono al nostro stile".

