Bivacco di pusher lungo la Sp32, intervengono i carabinieri

Un'importante operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di un bivacco dei pusher all'interno di un bosco lungo la SP32, nel territorio di Montecatini Val di Cecina. La zona era nota per essere un punto di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intensificazione dei controlli e l'approfondimento delle indagini hanno permesso di individuare il rifugio degli spacciatori, un accampamento attrezzato con tende da campeggio, un braciere, sedie in plastica, generi alimentari e una batteria per auto utilizzata per ricaricare dispositivi elettronici.

La scoperta conferma la presenza stabile dei pusher, che si alternavano ogni quindici giorni per gestire il traffico di droga. La posizione strategica del bivacco, vicino al Colle Etrusco, attirava acquirenti principalmente dalla città di Volterra. L'intera area è stata bonificata e il materiale trovato è stato sequestrato e consegnato al centro di smaltimento rifiuti locale.