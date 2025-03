Carmignano, saranno rimossi oltre otto chilometri di cavi aerei e tralicci

Alla fine saranno oltre otto chilometri di cavi aerei e tralicci rimossi, con 'un effetto paesaggistico di grande rilievo', sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti, a cui fa eco Fabrizio Bronzino, responsabile dell’Unità dispacciamento e servizi di E-distribuzione, la società di Enel per la gestione e manutenzione della rete, che ha illustrato al sindaco e al vice sindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi, in via Lame, l’intervento in due fasi che porterà all’interramento per più di 10 chilometri delle linee elettriche.

Un investimento di circa 3 milioni di euro, provenienti da fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), impiegati da E-distribuzione, in accordo con il Comune, "per innovare e potenziare la fornitura" (Bronzino).

Concetto ripreso dal sindaco Prestanti: "Sicurezza, efficienza, salvaguardia del paesaggio: sono questi i tre principi del rapporto instaurato da anni con E-distribuzione, con il preciso intento di chiedere, e concordare con la società elettrica, operazioni che riducessero al minimo problemi nell’erogazione e preservassero l’inestimabile profilo del nostro territorio".

Il risultato dell’interlocuzione è il piano in due fasi di E-distribuzione: la prima, già iniziata, con conclusione preventivata verso giugno/luglio, da via Lame a via Baccheretana, risalita quasi per intero, per eliminare circa 2,3 km di pali e fili e interrare 2,8 km di cavi elettrici; la seconda, che seguirà la stessa logica, rimozione dei cavi aerei e interramento della rete, si svilupperà in più direzioni: dal campo sportivo della Serra a via Redi e via Granaio, e dal viale Parenti, nel capoluogo, a S. Cristina: complessivamente si tratta di togliere linee sospese e tralicci per quasi 6 km e realizzare una rete sotterranea per circa 7,3 km.



E non basta: l’intervento riguarderà anche l’installazione di cinque nuove cabine e la ristrutturazione di una sesta. Il tutto all’insegna dell’innovazione e della maggiore potenza: con l’interramento e le nuove cabine il sistema sarà automatizzato e controllato da remoto. "E sarà anche maggiormente efficiente – spiegano i tecnici di E-distribuzione presenti in via Lame –, si potrà agire in modo più celere, senza aprire le cabine, e la rete avrà una maggiore potenza per abitazioni e imprese".

"La conseguenza – conclude il sindaco – è che si riduce l’impatto ambientale e si valorizza ulteriormente il nostro territorio, che sarà ancora più godibile".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

