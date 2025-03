Caso di leishmaniosi a Carrara, disinfestazione in due zone

A Carrara è stato individuato un caso di leishmaniosi viscerale in una persona che ha soggiornato nel territorio comunale. Per prevenire la diffusione della malattia, la sindaca Serena Arrighi ha firmato un'ordinanza per effettuare una disinfestazione mirata contro i flebotomi (pappataci), insetti vettori della patologia.

Gli interventi di disinfestazione interesseranno due aree specifiche: una nei pressi di via Canal del Rio e l’altra vicino a via Pascoli, in località Fossone. Il trattamento verrà eseguito con l’uso di insetticidi autorizzati e inizierà domani sera dopo le 23, con conclusione prevista entro le 6 del mattino di sabato 8 marzo.

L’amministrazione comunale ha fornito alcune raccomandazioni ai cittadini: evitare di sostare nelle zone trattate durante l’intervento, mantenere chiuse porte e finestre, spegnere gli impianti di ricambio d’aria e, prima della disinfestazione, raccogliere eventuali prodotti della terra presenti nelle aree interessate.