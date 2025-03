A Castelfiorentino ora il parcheggio si paga anche con le app

Pagare comodamente con il proprio smartphone e per il tempo effettivo di sosta, senza sprecare neppure un centesimo. Da quest’anno si può utilizzare nei parcheggi a pagamento di Castelfiorentino anche l’App “EasyPark” che va ad aggiungersi all’App “MooneyGo (MyCicero)”, offrendo così una nuova possibilità di poter gestire i pagamenti nei parcheggi di Piazza Gramsci, Piazza Kennedy e via Pavese (strisce blu, escluso parcheggio Stazione ferroviaria) in modo più semplice e flessibile, senza doversi accertare di avere il contante necessario o magari essere costretti ad aggiornare l’orario del parcheggio con un nuovo tagliando se ci si sofferma più di quanto previsto.

Il funzionamento delle App EasyPark e MooneyGo (MyCicero) è molto simile: in entrambi i casi, infatti, si paga solo il tempo effettivo di parcheggio, evitando così di pagare in anticipo più del necessario. Se poi il tempo previsto per la sosta sta per esaurirsi, l’applicazione consente di prolungarla, pagando la differenza. Scaricare le App, peraltro, può essere utile anche per individuare i parcheggi a pagamento nelle Città e nei comuni più grandi.

Si ricorda, a questo proposito, che anche nei parcheggi a pagamento i primi 15 minuti di sosta sono gratuiti (massimo un ticket di cortesia al giorno), e che da tempo il Comune di Castelfiorentino ha previsto la possibilità di attivare un sistema di abbonamenti per singolo veicolo al costo mensile di € 30,00, e di un abbonamento annuale al costo di € 300,00, attivabile con modalità telematiche attraverso apposita sezione presente sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it). Tali abbonamenti sono destinati ai residenti nel Comune di Castelfiorentino, agli esercenti ed ai loro dipendenti, ai liberi professionisti ed alle ditte operanti sul territorio comunale

Per richiedere l'abbonamento è necessario compilare il modulo di richiesta (scaricabile dal sito del Comune) e inviarlo per email a siakparcheggisrl@gmail.com oppure consegnarlo di persona all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino, allegando la seguente documentazione: copia del pagamento effettuato tramite PagoPA seguendo le istruzioni illustrate nel modulo di richiesta abbonamento; copia del documento di identità fronte-retro del richiedente; copia della Carta di Circolazione fronte-retro del veicolo per cui si richiede l'abbonamento. La settimana successiva alla presentazione della richiesta si dovrà ritirare all’URP del Comune di Castelfiorentino una vetrofania che dovrà essere obbligatoriamente apposta al vetro anteriore all’interno del veicolo oggetto dell’abbonamento.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa