CNA Storie, Emiliano Baglioni racconta l'azienda Baglioni Srl

Ritorna la rubrica CNA Storie di Radio Lady, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 5 marzo, è stato ospite Emiliano Baglioni titolare, insieme al fratello Samuele della azienda Baglioni Srl. Con lui presente anche il coordinatore del CNA dell'Empolese Valdelsa Marco Goretti.

La Baglioni Srl è un'azienda che si occupa del settore del settore della refrigerazione e dei condizionatori, fondata da Enzo Baglioni nel 1972, padre di Emiliano e Samuele Baglioni. Fin dalla sua nascita l'azienda ha avuto un legame stretto, che tutt'ora continua con la CNA.

"Erano gli anni del boom economico e dell'alluvione, mio padre lavorava in un'azienda come operaio frigorista ed insieme al suo titolare riuscirono a sfruttare l'occasione per guadagnare qualche soldino in più. Le componenti degli impianti frigoriferi venivano recuperate, portate nelle vetrerie e messe negli alti forni per essere asciugate e poi smontate - racconta Emiliano, che continua - il titolare poi lascio l'azienda nelle mani di mio padre, che continuò a lavorare in questo settore e noi tutt'oggi siamo rimasti fedeli a questa linea di lavoro."

Negli anni 80 l'azienda si proietta anche nel settore dei condizionatori, "un settore che ci coinvolge, perchè i condizionatori sono in realtà dei sistemi frigoriferi".

Fin da piccoli Samuele ed Emiliano hanno seguito le orme del padre Enzo, trascorrendo le loro estati da adolescenti ad aiutare il padre nell'azienda, un'esperienza che lega semore di più i due fratelli all'azienda. Il 2004 anno del cambiamento, "Fu un cambiamento formale ma dal punto di vista di continuità aziendale non è cambiato nulla, è stato un passaggio fisiologico passare dall'azienda Baglioni Enzo a Baglioni Srl. Oggi io e mio fratello siamo i titolari ma lui si occupa della parte amministrativa, mentre io mi occupo della parte più tecnica del lavoro."

La storia dell'azienda Baglioni Srl segue e si intreccia con quella della CNA dell'Empolese Valdelsa, "La nostra associazione assiste e supporta la Baglioni Srl da 52 anni, rappresentando un'esempio di storicità- afferma Marco Goretti, che continua - ora stiamo lavorando per far sì che venga riconosciuto il mestiere del frigorista, un mestiere un po strano, molto tecnico e avanzato, che tutt'ora non è una professione riconosciuta".

Oggi l'azienda Baglioni Srl conta ben 14 dipendenti ed ha sede al Terrafino. "La sede inizia a starci un po stretta, negli anni l'azienda è cambiata molte volte - conclude Emiliano - e sopratutto in questo momento storico, noi ci adattiamo e seguiamo i cambiamenti."



Baglioni Srl

Via Raffaello Busoni, 15 - Zona Industriale Terrafino

Tel. 0571 930021 info@baglioniclima.it