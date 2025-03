Buongiorno oggi ringrazio Lellalella una nostra ascoltatrice da tanti anni. Ogni anno Lellalella mi manda tante buone ricettine e questa è un classico della cucina Toscana: i Crostini con fegatini alla Toscana.

Ringrazio anche per la foto del piatto finito!

Crostini con fegatini alla Toscana!

Ingredienti

3 etti di fegatini di pollo ben puliti e lavati

Una cipolla grande

Olio d’oliva extravergine di Oliva

una scorzetta di buccia di limone

un bicchiere di vino bianco o rosso

Uno spicchio di aglio

Una manciata di Capperi

Pasta di acciughe

Qualche foglia di salvia

un rametto di rosmarino

2 cucchiai di vinsanto

Sale

Pepe

Preparazione:

Mettete in una pentola antiaderente l’olio di oliva, la cipolla tagliata a pezzetti, lo spicchio di aglio tagliato finemente, le foglie di salvia e il rametto di rosmarino, la scorzetta di limone, fate appassire la cipolla e poi aggiungete i fegatini e rosolate bene da tutte le parti. Aggiungete un bicchiere di vino, Lellalella ha aggiunto quello rosso, e poi fate evaporare. Togliete il rametto di rosmarino e la scorza di limone. Mettete i fegatini già cotti dentro al frullatore e aggiungete una bella manciata di capperi, dovrete ottenere un composto fine e omogeneo. Mettete di nuovo a cuocere la salsa di fegatini aggiungendo: sale, pepe, un po’ di pasta d’acciughe e se c’è bisogno anche un altro po’ di olio. A cottura quasi ultimata mettete 2 cucchiai di vinsanto, fate riprendere il bollore e dopo spegnete il fuoco e fate riposare. Prendete del pane da crostini e spalmatelo con la salsa di fegatini (facoltativo metterli in forno a 200/180 gradi, per 10/15 minuti per farlo diventare croccante). Lellalella ha dato anche un suggerimento sia perché le piace, sia per decorare i crostini: ad alcuni mette sopra un puntino di maionese e un cappero.

Lellalella

