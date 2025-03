Empoli celebra la Giornata Internazionale della Donna con un evento di arte, consapevolezza e riflessione

Nata in una famiglia di origini operaie, Fulvia è cresciuta con una spiccata sensibilità verso le tematiche della giustizia sociale e delle pari opportunità. Sin da giovane ha militato nell’UDI (Unione Donne Italiane), battendosi per il diritto al lavoro delle donne, per l’istituzione di servizi come asili nido e scuole materne, per la legalizzazione del divorzio e dell’aborto. Politicamente attiva, è stata la prima donna a ricoprire la presidenza della Sezione Soci della Coop e a entrare nel Consiglio di Amministrazione di Unicoop Firenze. Laureata in Pedagogia, ha lavorato per l’inclusione delle persone con disabilità, rivoluzionando i servizi assistenziali e sanitari con un approccio innovativo e inclusivo. La sua eredità è un patrimonio di valori e di conquiste che oggi vengono celebrate attraverso la biblioteca a lei dedicata.