Fi-Pi-Li, a Empoli convegno di Forza Italia

Un convegno sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. A organizzarlo, domani, alle 17 al Palazzo Pretorio di Empoli, Forza Italia. Saranno presenti le principali associazioni del trasporto nazionale e regionale, del commercio e dell'industria empolese e i rappresentanti nazionali e locali di Forza Italia tra cui il vice segretario nazionale, on. Deborah Bergamini, le deputate Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti, responsabile del dipartimento lavori pubblici di FI, e il segretario regionale di FI Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

Il convegno vuole tenere acceso il dibattito e il confronto sul futuro e sulle scelte riguardanti la Fi-Pi-Li, sulle sue peculiarità, la sua storia e soprattutto le sue prospettive. "I partiti di sinistra che governano oggi la Toscana - ricordano i dirigenti di Forza Italia - stanno ipotizzando un pedaggio per tir e bus turistici, senza comprendere l'impatto che la loro proposta avrebbe per il mondo della logistica e dell'industria e quindi, a caduta, sulla vita di tutti noi. Un pedaggio sulla Fi-Pi-Li, di qualunque tipo, significherebbe in concreto una nuova tassa per le comunità che da questa arteria sono attraversate".

"Noi siamo da sempre contrari al pedaggio per i camion - sottolinea Stella -. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale, per la quale sono stati spesi decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Gli enti locali non possono trattare gli autotrasportatori come un bancomat per tappare le buche e finanziare la nascita di Toscana Strade. Senza contare che non esistono strade a pedaggio selettivo in Italia, e pertanto ci sono anche dubbi di legittimità".

Fonte: Ufficio Stampa

