Fiorentina e polizia insieme al Viola Park per la sicurezza ferroviaria

La Fiorentina e la Polizia Ferroviaria hanno unito le forze per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza in ambito ferroviario. Nella giornata di ieri, presso il Viola Park, si è tenuto un incontro tra la giovanile della squadra della Fiorentina calcio e la Polfer nell’ambito del progetto “Train to be cool”, promosso dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. L’iniziativa, attiva su tutto il territorio nazionale, mira a informare gli studenti sui pericoli legati a comportamenti imprudenti nelle stazioni, sui binari e a bordo dei treni.

Attraverso l’uso di materiale multimediale e testimonianze dirette, le giovani promesse della Fiorentina sono state sensibilizzate sulle gravi conseguenze che possono derivare da gesti irresponsabili in ambito ferroviario. Un ruolo chiave sarà affidato ai giovani calciatori del settore giovanile Viola, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con gli esperti della Polfer, acquisendo informazioni preziose da condividere con i loro coetanei, che grazie alla loro visibilità e al loro ruolo di riferimento tra i giovani, potranno diventare promotori di comportamenti sicuri.

Nel corso dell’anno scolastico 2024/25 il progetto ha effettuato 83 incontri, raggiungendo 6000 studenti in Toscana.

L’evento al Viola Park ha rappresentato un’occasione speciale per la Polizia Ferroviaria per diffondere il messaggio di sicurezza con la collaborazione non solo della società sportiva ACF Fiorentina, ma anche degli stessi giovani atleti.