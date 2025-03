La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna

La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità delle conquiste femminili in ambito sociale, politico, economico e culturale e stimolare una riflessione sui diritti e sulla parità di genere. La cultura ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella strada verso l’empowerment femminile, in quanto portavoce di istanze spesso trascurate nonché luogo di dialogo e confronto su temi di cruciale importanza, quali i diritti delle donne.

Sabato 8 marzo le cittadine fiorentine e le visitatrici di tutto il mondo avranno un’occasione imperdibile per visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze e scoprire le vicende biografiche e la maestosità delle figure femminili vissute tra il Duecento all’Ottocento. Intellettuali, pittrici, politiche, modelli di intraprendenza, caparbietà, determinazione e ambizione: sono questi i tratti che definiscono le donne presenti nelle collezioni del museo, a partire dalla pittura tardogotica fino all’ottocentesca scultura di Lorenzo Bartolini.

La Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta ordinariamente sabato 8 marzo dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso alle 18,20). Per tutte le visitatrici è previsto l’ingresso gratuito. Il servizio di prenotazione resterà invece attivo (al costo di 4 euro) attraverso il numero di telefono: +39 055 294883 oppure sul sito ufficiale del Museo.

Fonte: Ufficio Stampa

