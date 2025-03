Gazebo in piazza della Lega a Fucecchio per parlare di diritti delle donne e territorio

La Lega torna sul territorio a Fucecchio, sabato 8 marzo dove dalle ore 9 alle ore 14 allestirà un gazebo nel piazzale a parcheggio di fronte al supermercato COOP di Via Di Fucecchiello con lo scopo di incontrare i cittadini. Tra l'altro, ricorrendo lo stesso giorno 8 marzo, la Festa Internazionale della Donna, sarà distribuito un apposito volantino 'per la difesa dei diritti di tutte le donne'.

In merito, Marco Cordone (Segretario Comunale di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier), interviene con la seguente dichiarazione:" Ancora euforici della notizia che il Congresso Federale della Lega si svolgerà il 5 e il 6 aprile prossimi a Firenze (ciò denota la grande attenzione che il Carroccio e Matteo Salvini hanno nei confronti della Toscana), stiamo cercando di incrementare e migliorare il rapporto diretto con la cittadinanza tutta, in maniera continuativa e quindi ecco anche questo gazebo dell'8 marzo, Festa Internazionale della Donna dove una nostra giovane militante, Elisa Gini, distribuirà un volantino sulla Difesa dei Diritti di tutte le donne; ma non sarà la Festa della Donna l'unico argomento di questa iniziativa sul territorio perché avremo piacere di ricordare alla gente che verrà al gazebo, il nostro impegno sui problemi locali come:

1) La manutenzione del cosiddetto reticolo idraulico minore, visti i recenti allagamenti che hanno interessato Fucecchio a metà febbraio c.a. ;

2) La crisi del Settore Moda, tenendo presente che il 91% dell'occupazione manifatturiera di Fucecchio è assorbito dalla Moda;

3) Le discariche a cielo aperto nei boschi delle Cerbaie;

4) La Sicurezza per capire se ci sono ancora margini per realizzare la Tenenza dei Carabinieri;

5) La manutenzione stradale e anche il parcheggio di Via Sbrilli cui siamo sempre stati contrari ma non per il gusto di dire di no; su quest'ultimo argomento ci torneremo in questi giorni perché sbancare quella collinetta per realizzare poco meno di 90 posti auto non ne vale assolutamente la pena.

Siamo convinti che il ruolo che deve e dovrà interpretare la Lega è quello di Sindacato del territorio, di orecchio di quello che dice la gente ".

LEGA TOSCANA SALVINI PREMIER-SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO