Giornata internazionale dei diritti della donna, gli appuntamenti a Fucecchio

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Fucecchio promuove una serie di iniziative in collaborazione con le realtà culturali ed associative del territorio. Di seguito il programma.

Giovedì 6 e venerdì 7 marzo

Ore 18.00 - Palazzetto dello sport e palestra scuola media

Le associazioni sportive Folgore Pallacanestro e Ficeclum Basket, durante l'orario consueto degli allenamenti, tengono delle lezioni di sensibilizzazione sul tema dei diritti della donna in riferimento all'attività sportiva

Sabato 8 marzo

. Ore 10.30 - Biblioteca comunale

Fiabe senza pregiudizi

La biblioteca comunale ospita l'associazione Frida per una mattina di letture ad alta voce sul tema dei diritti e della parità di genere dedicata a bambini/e 4-8 anni

. Ore 11.00 - Chiesa di San Salvatore

"L'Episcopessa, signora delle anime dei Fucecchiesi, prima della Diocesi di San Miniato"

Incontro con Alberto Malvolti in occasione della pubblicazione di un recentissimo studio sulla questa singolare figura che ha contraddistinto fin dal Medioevo la vita religiosa di Fucecchio

. Ore 15.00 - Santuario della Madonna di Querce

L'oratorio "All'ombra del Campanile" organizza "Le donne del Vangelo tra arte e musica"

Pannelli artistici a cura di una classe del catechismo e concerto degli allievi della scuola di musica di Galleno

. Ore 18.00 - Palazzo delle Arti c/o Biblioteca comunale

Aperitivo con performance di danza "Donne: il silenzio dopo le parole" di TheaLab, a cura del Centro Aiuto Donna Lilith in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Fucecchio

Mercoledì 12 marzo

Ore 10.00 - Piazza Montanelli

"Donne.. artefici delle loro vite"

Esposizione di quadri infiorati dedicati alle donne, a cura del Gruppo Infioratori della Pro Loco

Giovedì 13 marzo

Ore 17 - Libreria Blume, via Banti 24

Otto marzo per piccolǝ femministǝ

Letture e laboratorio creativo gratuito per bambini/e 6-10 anni, in collaborazione con Frida Aps

Dall'8 al 31 marzo, presso la libreria, è possibile acquistare e donare alla "Fondazione Giulia Cecchettin" uno dei libri selezionati sui temi della gentilezza, della cura, del rispetto verso l’altro e della violenza di genere; dall'1 aprile i libri raccolti saranno spediti alla Fondazione, che potrà utilizzarli in occasione dei propri eventi e delle attività nelle scuole

Sabato 15 marzo

Ore 17.00 - Bar Nuovo, Piazza Montanelli

M.G.F. - Mutilazioni Genitali Femminili - Parliamone insieme

Incontro a cura dell'associazione Popoli Uniti; partecipano Chiara Ciomei di "FéL - Fucecchio è libera" e la dott.ssa Gloria Bimbi Okhomina

Martedì 18 marzo

. Ore 17 - Casa del Fanciullo, vicolo delle Carbonaie

"80 anni di CIF: La storia delle donne dal silenzio alla parola"

Relatrice: Prof.ssa Barbara Pandolfi; a seguire apericena

. Ore 18 - Fondazione I Care, via 1° Settembre 43/a

Presentazione del libro "IL VENTO BUSARON" di Roberta Luberti

Interventi di Petra Filistrucchi, psicoterapeuta, vicepresidente Artemisia e consigliera del Cismai; Donata Bianchi, ricercatrice sociale e socia fondatrice di Artemisia; Marina Riddi "Tea" personaggio del libro; Lia Repetti, moderatrice. Aperitivo al temine della presentazione

Sabato 22 marzo

Ore 9.30 - Fondazione I Care, via 1° Settembre 43/a

Convegno "Diritti negati" a cura dell'associazione ALGEA (fibromialgia e dolore cronico)

Interventi di Gianluca Lacoppola, coordinatore CGIL Empolese Valdelsa; Anna Maria Tinacci, presidente associazione ALGEA; dott. Piero Bandini, reumatologo; dott. Iacopo Periti, medico di famiglia; Emilio Fabbri, direttore patronato INCA Firenze CGIL; Enrico Sostegni, presidente commissione Salute Regione Toscana; Laura Rimi, membro commissione Pari Opportunità Regione Toscana; Ylenia Zambito, senatrice

Sabato 29 marzo

Ore 10.30 - Biblioteca comunale

Cerimonia di consegna antologoca “Caleidoscopio donna” 2024-2025

Convegno dedicato alla poetessa Gabriela Mistral, a cura di Club Laps

Dall'8 al 31 marzo

CALEIDOSCOPIO DONNA 1000 sfaccettature di talento, determinazione, coraggio, impegno... dedicato alla poetessa cilena Gabriela Mistral.

Contributo all'immagine della donna 2025 in collaborazione con Gruppo Poesia Comunità di Mestre. I poeti e scrittori sono invitati a inviare una poesia dedicata alla donna e alla poetessa Gabriela Mistral che sarà pubblicata sulla pagina Facebook CLUB LAPS La Casa dei Poeti.

Venerdì 11 aprile

Ore 21 - Teatro Pacini

Spettacolo teatrale "Io sono Eva, Io sono qui"

Regia: Moira Bartoli

Un luogo immaginario, dalle 20 alle 24 donne in scena; un violoncello, un’arpa, una fisarmonica, un flauto traverso; suoni antichi e lontani che accompagnano narrazione orale e corporea in un racconto di donne disobbedienti, donne che hanno attraversato la storia e spesso ne hanno cambiato il corso, donne considerate “troppo”, punite per questo, donne ribelli e resistenti, donne scomode per vocazione: Ipazia, Alda, le madri di Plaza de Mayo, Frances, Eloisa, e altri nomi di donne, talora sconosciute, a dar voce al diritto di essere libere e fedeli solo alla propria natura.

Lo spettacolo prevede momenti di narrazione teatrale, narrazione corporea attraverso movimenti di danza, canto e musica.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa