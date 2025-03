'Gli uomini storti' in scena al Minimal Teatro di Empoli

Continua con successo la rassegna di Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli. Mercoledì 12 marzo in scena lo spettacolo Gli uomini storti di Carlo Salvador e Andrea Fazzini con Carlo Salvador, regia Andrea Fazzini, coproduzione di Gogmagog/Pilar Ternera con il sostegno di Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo e di Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo spettacolo si addentra nella figura di Franz Kafka, autore e personaggio, non solo ripercorrendo frammenti della sua opera, soprattutto tratti dai racconti, pubblicati in vita o disseminati negli appunti e nei diari, ma anche attraverso le visioni che hanno avuto di lui altri scrittori, da Milan Kundera a Joseph Roth, da Roberto Calasso a Elias Canetti, tra gli altri.

Da un racconto del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, ‘Un amico di Kafka’, verrà preso lo spunto iniziale dello spettacolo: un attore racconta della sua amicizia con Kafka, ricordando aneddoti, dell’amore di Kafka per il teatro e soprattutto del cabaret, facendo emergere un’immagine dell’autore di Praga differente dalla vulgata più nota, un uomo dallo spiccato senso dell’umorismo, che faceva dell’assurdo la cifra di una visione del mondo tragica ma allo stesso tempo ‘politica’, e comica, come bene hanno individuato i filosofi Gilles Deleuze e Felix Guattari.

Gogmagog è un gruppo di ricerca e sperimentazione teatrale formato da un nucleo centrale di tre attori-autori (Cristina Abati, Carlo Salvador, Tommaso Taddei).

Accoglie spesso collaborazioni esterne per progetti specifici. Amanti del divenire, non abbiamo un metodo fisso per la progettazione e la realizzazione dei nostri lavori, ma variabile a seconda del progetto. Alcuni lavori vengono realizzati in modo orizzontale, altri prevedono la regia di un componente del gruppo, per altri ancora ci siamo avvalsi di una regia esterna. Anche dal punto di vista drammaturgico e formale i nostri progetti sono caratterizzati da una forte vocazione interdisciplinare che ci ha portato ad affrontare i diversi linguaggi della scena spaziando dalla scrittura originale, al lavoro sulla drammaturgia contemporanea (Luca Scarlini , Virginio Liberti), dalla scrittura poetica a quella di scena, dal lavoro performativo in collaborazione con artisti visivi (Marcella Vanzo, Isabella e Graziano Staino, Fosca), al teatro per le nuove generazioni (coproduzioni con Giallo Mare Minimal Teatro). Nel nostro percorso abbiamo inoltre affrontato la drammaturgia di autori come Beckett, Pirandello, Bond, Barker, Molière.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

