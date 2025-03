I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 16.30 in via dell’Argingrosso, nei pressi del Poderaccio, per un incendio di masserizie.

Sul posto sono intervenuti una squadra e una kilolitrica.

L'incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto forze sono presenti anche dell’ordine.