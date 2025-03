Incidente nel sottopasso di San Romano, Lega San Miniato contro il Comune

Nuovo attacco della Lega San Miniato all'amministrazione, a seguito della sentenza dell’Autorità giudiziaria che condanna il Comune di San Miniato a risarcire una cittadina della somma di 14 mila euro per gravi inadempienze ad esso addebitate. Il risarcimento è dovuto ad un grave incidente avvenuto nel 2019 che vide una donna inabissarsi con la sua auto nel famoso sottopasso di San Romano che in quella occasione aveva subito un consistente allagamento.

"Da tempo - si legge in una nota - la Lega sottolinea come il Comune di San Miniato si caratterizzi per una continua debacle giudiziaria, tante sono le controversie rilevanti come importo e come oggetto che vedono l’Ente soccombere o addirittura vedono il Comune essere accusato dall’Autorità giudiziaria di aver intrapreso percorsi transattivi non avendone titolo con conseguenti perdite milionarie per il Comune che difficilmente verranno rimborsate".

La condanna per l'incidente a san Romano, prosegue la Lega, "è motivata dal fatto che il sottopasso nonostante fosse allagato in maniera significativa, tanto da far rischiare la incolumità della signora, non era stato segnalato né era stato limitato nell’accesso come avrebbe dovuto essere. Un problema che va avanti da decenni quello dei continui allagamenti del sottopasso di San Romano che la Lega costantemente ha segnalato senza però nessun concreto riscontro da parte del Comune".

"Una grave anomalia infrastrutturale che l’Amministrazione comunale ha sempre riconosciuto ma mai affrontato, limitandosi a scaricare ad altri le responsabilità senza mai definire eventuali soluzioni. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità del Comune confermando una storica incuria amministrativa, che va ad aggiungersi alla consueta debacle giudiziaria".

