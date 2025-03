Manutenzioni a Empoli, il punto con l'assessore Falorni

Continuano gli interventi curati dagli uffici tecnici del Comune di Empoli, in particolare su verde pubblico, asfaltature, segnaletica e manutenzione di edifici pubblici. L'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Simone Falorni, ha condotto questa mattina un sopralluogo in merito ad alcuni interventi in corso.

Capitolo asfaltature: l'asfalto è stato disteso in alcuni punti critici di via Dogali, traversa di piazza Matteotti, così come alcuni tratti di marciapiede su via Sanzio, danneggiati a causa delle radici affioranti di alcuni alberi. A breve è previsto l'intervento per rifare i marciapiedi nella frazione di Pozzale.

Per quanto riguarda il verde pubblico, proseguono le potature delle siepi e il primo sfalcio dell'erba. La pulizia è stata compiuta per le siepi attorno al campo di Santa Maria, così come quelli al parco di via Adda e via Volturno a Serravalle e nel parco di Pozzale.

Da dicembre a oggi è stata ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e verticale nell'isolato tra via Carrucci, via Rossini, via Ponchielli e via Catalani, tra il centro e Pontorme. I tecnici erano già intervenuti con l'avanzamento dello Stop di via Vivaldi, l'inserimento di dissuasori antisosta sulle zebrature all'incrocio via Carrucci-via Vivaldi.

Adesso che vige il divieto di sosta sul lato destro di via Ponchielli, per chi proviene da via Carrucci, si può notare anche la nuova segnaletica verticale per via Catalani e il nuovo attraversamento pedonale su via Carrucci, prima dell'incrocio con via Vivaldi e via Rossini. A terra, per segnalarlo in notturna, anche i catarifrangenti chiamati 'occhi di gatto'.

Infine la manutenzione delle scuole medie 'Vanghetti' in via Liguria. È in corso la sistemazione della copertura nella parte più bassa dell'edificio, una ristrutturazione richiesta e in esecuzione.

LA DICHIARAZIONE

"Continuano gli interventi richiesti e segnalati dai cittadini - commenta l'assessore Simone Falorni - specialmente sul verde pubblico adesso che ci affacciamo verso la primavera. La bella stagione permette anche di proseguire con le asfaltature e il calendario è fitto di appuntamenti. Lavoriamo su più fronti, dal centro alle frazioni, per queste istanze".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

