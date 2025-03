Litigano per un gregge di pecore, 77enne spara in aria: denunciato

Paura in una zona di campagna a Montopoli in Val d'Arno, dove un 77enne ha sparato in aria con una pistola dopo una discussione con un allevatore. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri.

Tutto è nato da una discussione per il pascolo di un gregge di pecore nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo. Secondo la ricostruzione dei militari, la lite è scoppiata per futili motivi legati al pascolo: il pensionato 77enne, infuriato, ha estratto una pistola a salve e ha esploso alcuni colpi in aria, nel tentativo di spaventare l'allevatore e allontanarlo dal suo terreno.

La successiva perquisizione nella proprietà del pensionato ha permesso di trovare all'interno di una serra una pistola a salve, riconosciuta dalla vittima come l'arma utilizzata per la minaccia. L'arma è stata sequestrata e sarà depositata presso l'Ufficio Corpi di Reato.

Notizie correlate